Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Körfez'de yaşanan krizi görüştüğü bildirildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un Şükri ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizi ele aldığı belirtildi. İki bakanın bölgede yaşanan gelişmeler konusunda istişare ve koordinasyonu sürdürme ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularında görüş birliğine vardığı kaydedildi.



Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu 13 maddelik talep listesi yöneltmişti.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.