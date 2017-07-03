Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Körfez'de yaşanan krizi görüştüğü bildirildi.



Bahreyn Haber Ajansı BNA'ya göre, Tillerson, Al Halife'yi telefonla arayarak kendisiyle Katar'la kesilen diplomatik ilişkiler ile bölgenin istikrarını sağlayacak bir çözüme ulaşmanın yollarını görüştü.



Al Halife görüşmede, Katar'ın imzaladığı anlaşmalar ile kendisine iletilen taleplere bağlı kalmasının, bölge ülkelerinin istikrarı, terörün ve onu destekleyenlerin ortadan kaldırılması ve kalkınma yolunda ilerlemek için önemli olduğunu vurguladı.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.