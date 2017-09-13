Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Salih Al Sada, ülkesine yönelik ablukaya rağmen müşterilerine doğalgaz ve petrol siparişlerinin tümünü sorunsuzca teslim ettiklerini söyledi.



Al Sada, Katar Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, ablukaya rağmen doğalgaz ve petrol siparişlerinin teslimatını hiçbir sorun yaşamadan gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu taahhüt, petrol ve doğalgaz tüketicilerinin Katar'ın güvenli bir tedarikçi olduğuna inandığını gösteriyor." dedi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, küresel petrol arzını kısma anlaşmasına bağlı kalma noktasında başarılı olduklarını dile getiren Al Sada, "Mart 2018 sonrası petrol piyasası için şimdiden bir planın hazırlanmasına ihtiyaç var. Şu anda bunu gündeme getirmenin tam zamanı." diye konuştu.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezuri, birkaç gün önce, OPEC ile örgüt dışındaki petrol üreticisi ülkeler arasında Mart 2018'de dolacak ham petrol üretimini kısma anlaşmasını uzatma konusunun vakti geldiğinde masaya yatırılabileceğini kaydetmişlerdi.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.