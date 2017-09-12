Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani ile Macron arasında geçen görüşmede, ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yolları, Körfez krizindeki son gelişmeler ve krizin çözümü için Kuveyt'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmaları ele alındı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.