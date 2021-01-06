Katar hükümeti KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı
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Katar hükümeti KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

06.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:00
Katar hükümeti KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Katar hükümeti, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde dün gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Katar hükümeti, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde dün gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında, zirvenin hedeflere ulaşmak için kurumsal çalışma, halkın talepleri karşılama, dayanışma, karşılıklı anlayış, güven ve saygı başlığı altındaki Körfez ortak eylem sürecinde yeni bir aşama oluşturduğu ifade edildi.

Zirvenin toplanmasında ve başarı sağlamasında en büyük etkiye sahip olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "vizyon ve sağduyularından" övgüyle söz edildi.

Ayrıca toplantıda, merhum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve o çabaları tamama erdiren Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Körfez'de birliği sağlamak için gösterdiği çabalardan duydukları takdir ve memnuniyet kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, dün gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargoyu kaldırdığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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