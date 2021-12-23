Katar Heyetinin Ziyareti
21 Aralık 2021 Salı günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesinde ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Katar heyeti ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
21 Aralık 2021 Salı günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesinde ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Katar heyeti ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıya; Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet UYSAL, Katar Silahlı Kuvvetlere bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Dr. Raşed Hamad ALNAIMI, Araştırma ve Çalışma Müdürlüğü Koordinatörü Tuğgeneral Fahd Hamad ALSILAYTI, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali SONER, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİRDEN ve Katar heyetinden 2 personel katılım sağlamıştır.
Habermetre - Son Dakika Haberleri