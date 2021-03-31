Katar Hayır Derneğinden Suriyeli engellilere akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı

Katar Hayır Derneği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 102 Suriyeli bedensel engelliye akülü araç ile tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Katar Hayır Derneği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 102 Suriyeli bedensel engelliye akülü araç ile tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Dernek tarafından, Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, Suriyeli ihtiyaç sahibi engellilere 50 motorlu elektrikli ile 32 spor sandalye, 20 üç tekerlekli araba yardımı yapıldı.

Katar Hayır Derneği Türkiye Ofisi Yardım Koordinatörü Velid Abo Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Engellilere hediye edilen akülü araç ve tekerlekli sandalyelerin kendileri için önemli olduğunu aktaran Salih, engelli sığınmacılara tıbbi malzeme desteğinin de verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco