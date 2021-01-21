Katar Hayır Derneğinden Şanlıurfa'da eğitime destek
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Katar Hayır Derneğinden Şanlıurfa'da eğitime destek

21.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:56
Katar Hayır Derneğinden Şanlıurfa'da eğitime destek

Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında kentte belirlenecek okulların onarımı ve eğitim faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında kentte belirlenecek okulların onarımı ve eğitim faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, Suriye'nin yaşadığı bu zor süreçte Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elinden geleni yaptığını belirterek, Katar Hayır Derneği ve hayırseverlere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Hayır Derneği Temsilcisi Muhammed Ouahi ise derneğin dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi insanların yardımına koştuğunu bildirerek, "Suriye'de yaşanan sıkıntılı süreçte Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimize de yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetleri, bağışçılarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız çalışmaları örnek göstererek, yeni bağışların sağlanması amacıyla hayırseverleri Şanlıurfa'ya davet edip, yapılan işleri gösteriyoruz. Bu hayır hizmetlerini yürütmemizde bizlere destek olan Vali Erin başta olmak üzere diğer yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Katar Hayır Derneği arasında imzalanan protokole göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği okullarda onarım çalışmaları yapılacak, altyapılar güçlendirilecek ve mevcut eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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