Katar Havayolları, temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolu
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Katar Havayolları, temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolu

11.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:32
Katar Havayolları, temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolu

Katar Havayolları, yeni tip korona virüs vakalarının bulaşıcılığını önlemek amacıyla yolcularına uçuş sırasında temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolları olmaya hazırlanıyor.

Katar Havayolları, yeni tip korona virüs vakalarının bulaşıcılığını önlemek amacıyla yolcularına uçuş sırasında temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolları olmaya hazırlanıyor.

Katar Havayolları, yeni tip korona virüs vakalarının yayılmasını en aza indirmek ve yolcular arasındaki teması azaltmak için yolculuk sırasında temassız uçak eğlence deneyimi sunacağını duyurdu. Katar Havayolunun Airbus A350 filosu uçağı ile seyahat eden yolcular, ödüllü "Oryx One" uçak içi eğlence sistemine kişisel elektronik cihazlarıyla bağlanabilecek. Böylece, yolcular uçak içindeki ekranları kullanmak zorunda kalmayacak.

Yolcular koltuk arkası ekranıyla QR kodunu eşleştirerek film, oyun gibi 4 binden fazla eğlence seçeneği ile uçuşun keyfini çıkarabilecekler. Yolcular kişisel bluetooth kulaklıklarını kullanarak da temassız sistemin tadını çıkarabilecek. Teması en az indiren teknoloji sayesinde yolcular uçuş esnasında korona virüse karşı önlem almış olacak. Katar Havayolları, temasız eğlence deneyimi sağlayan dünyadaki ilk havayolu şirketi olmaya hazırlanıyor. - DOHA

Katar Havayolları, temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolu
Katar Havayolları, temassız eğlence sistemi sunan ilk havayolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:40:32. #1.14#
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