Katar Havayolları, Körfez krizinin sonlandırılmasıyla 1,2 milyar dolar tasarruf yaptı

Katar Havayollarının, Körfez krizinin sonlandırılmasıyla 1,2 milyar dolar tasarruf sağladığı açıklandı.

Katar Havayolları Ceosu Ekber el-Bakir, Katar devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Körfez krizindeki uzlaşmayla birlikte uçuş maliyetlerinde 1,2 milyar dolar tasarruf edildiğini belirtti.

Bakir, krizin çözülmesinden olumlu bir biçimde etkilendiklerini ve seferlerin daha kısa rotalar üzerinden yapıldığını ifade etti.

Yeni kip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "büyük bir baskı" altında olduklarını ifade eden Bakir, "havacılık sektörünün 2 veya 3 yıl içinde normale dönmesini beklediğini" kaydetti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak