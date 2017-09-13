Katar Hava Yolları'nın Türkiye'deki 4. Durağı Adana Oldu
Katar Hava Yolları, İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanlarından sonra şimdi de Adana Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan sefere başlayacak.
Katar Hava Yolları, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan seferlerin 6 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Adana'ya haftada 3 sefer düzenleneceği belirtildi.
HAFTADA 3 SEFER DÜZENLENECEK
Açıklamada, Türkiye'ye yapılacak seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanlarından sonra Adana'nın dördüncü durak olacağı kaydedildi.
Katar Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir'in "Adana, tarım ve sanayi bakımından güçlü bir bölge. Haftada düzenlenecek 3 sefer, Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirecek." şeklindeki ifadeleri de açıklamada yer aldı.