Katar Hava Yolları Çin'e 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi

22.02.2020 03:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:36

Katar Hava Yolları, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak üzere 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Katar Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 300 ton tıbbi malzemenin yüklendiği 5 nakliye uçağının sırasıyla Pekin, Şangay, Guanco'ya yollandığı belirtildi.

Bu arada, Çin'de Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak acil tıbbi malzemelerden oluşan yardım paketinin, kampanya çerçevesindeki ikinci nakliye olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA