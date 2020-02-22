Katar Hava Yolları Çin'e 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi
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Katar Hava Yolları Çin'e 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Katar Hava Yolları, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak üzere 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

22.02.2020 03:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:36
Katar Hava Yolları Çin'e 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Hava Yolları, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak üzere 300 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Katar Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 300 ton tıbbi malzemenin yüklendiği 5 nakliye uçağının sırasıyla , Şangay, Guanco'ya yollandığı belirtildi.

Bu arada, Çin'de Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak acil tıbbi malzemelerden oluşan yardım paketinin, kampanya çerçevesindeki ikinci nakliye olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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