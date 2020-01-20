Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor
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Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.

20.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:36
Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Hava Yolları (Qatar Airways) 'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek seferlerine başlamayı planlıyor.

Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.

Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.

Kaynak: AA
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