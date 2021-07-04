Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinde petrol ve doğal gaz arama anlaşması imzaladı
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Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinde petrol ve doğal gaz arama anlaşması imzaladı

Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinde petrol ve doğal gaz arama anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinde 3 bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında pay sahibi olmak için Fransız Total petrol şirketi ile anlaşma yaptı.

Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinde 3 bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında pay sahibi olmak için Fransız Total petrol şirketi ile anlaşma yaptı.

Devlete bağlı Katar Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerindeki 3 bölgede denizde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında pay sahibi olmak için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Fransız Total petrol şirketi ile yapılan ve Güney Afrika hükümetindeki ilgili makamların onayıyla Katar'ın çalışmalarda Güney Outeniqua bölgesinde yüzde 25, DWOB bölgesinde yüzde 30, OBD bölgesinde yüzde 29,17 oranında pay sahibi olacağı belirtildi.

Söz konusu bölgelerdeki kalan payların ise Total'e ait olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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