Katar Genel Kurmay Başkanı Şahin, ABD'deki F-15 savaş uçağı üretim hattını ziyaret etti
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Katar Genel Kurmay Başkanı Şahin, ABD'deki F-15 savaş uçağı üretim hattını ziyaret etti

15.11.2020 02:09 | Son Güncelleme: 15.11.2020 02:12
Katar Genel Kurmay Başkanı Şahin, ABD'deki F-15 savaş uçağı üretim hattını ziyaret etti

Katar Genel Kurmay Başkanı Ganim bin Şahin, ABD'nin Missouri eyaletindeki F-15 savaş uçağı üretim hattında incelemelerde bulundu.

Katar Genel Kurmay Başkanı Ganim bin Şahin, ABD'nin Missouri eyaletindeki F-15 savaş uçağı üretim hattında incelemelerde bulundu.

Katar resmi haber ajansının (QNA) haberine göre, Genel Kurmay Başkanı Şahin ABD'ye gitti.

Şahin, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri ilişkilerin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Missouri eyaletindeki Boeing uçak fabrikasında kendilerine teslim edilecek F-15 savaş uçaklarının üretim hattında incelemelerde bulunan Şahin, eğitim alan Katar Silahlı Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

Aralık 2017'de ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Katar'a toplam 6 milyar dolar değerinde 36 F-15 savaş uçağı satışı yapıldığı, uçakların 2022'de teslim edileceği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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