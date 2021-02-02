Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de BM yetkileri ile bir araya geldi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, ülkesinin Filistin halkını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmadi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Operasyonlar Direktörü Matthias Schmale ve Birleşmiş Milletler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Direktörü Noel Tsekouras ile bir araya geldi.

Görüşmede İmadi, ülkesini çeşitli vesilelerle Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ve bunlardan en sonuncusunun Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bu yıl için Gazze halkına 360 milyon dolarlık bağış yapılacağını duyurması olduğunu ifade etti.

İmadi ayrıca, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için BM kurumlarına destek vermeyi sürdürme çağrısında bulundu.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 31 Ocak'ta, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu