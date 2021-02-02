Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de BM yetkileri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de BM yetkileri ile bir araya geldi

02.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:46
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de BM yetkileri ile bir araya geldi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, ülkesinin Filistin halkını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, ülkesinin Filistin halkını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmadi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Operasyonlar Direktörü Matthias Schmale ve Birleşmiş Milletler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Direktörü Noel Tsekouras ile bir araya geldi.

Görüşmede İmadi, ülkesini çeşitli vesilelerle Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ve bunlardan en sonuncusunun Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bu yıl için Gazze halkına 360 milyon dolarlık bağış yapılacağını duyurması olduğunu ifade etti.

İmadi ayrıca, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için BM kurumlarına destek vermeyi sürdürme çağrısında bulundu.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 31 Ocak'ta, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de BM yetkileri ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 21:46:55. #1.16#
title