Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de Hamas heyetiyle bir araya geldi
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Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de Hamas heyetiyle bir araya geldi

02.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:20
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı, Gazze'de Hamas heyetiyle bir araya geldi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile güncel gelişmeleri görüştü.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile güncel gelişmeleri görüştü.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak'ta Gazze'ye gelen İmadi, Sinvar başkanlığındaki Hamas heyetiyle bir araya geldi.

Filistin'deki çok boyutlu gelişmelerin ele alındığı görüşmede İmadi, yapılması planlanan seçimlerin ardından Filistin topraklarında istikrarın sağlanması temennisinde bulundu.

İmadi, Filistinlilere yapılan yardımların devam edeceğini vurguladı.

Sinvar ise Filistin halkına sunduğu mali yardımlardan ötürü Doha yönetimine teşekkür etti.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 31 Ocak'ta, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas geçen ocak ayında, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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