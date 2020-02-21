Katar, Gazze'ye 14 milyon dolar yardımda bulunacak

21.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:44

"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi", Gazze'ye 14 milyon dolar yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, örgütün Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın Komite Başkanı Muhammed el-İmadi ile Gazze'deki durumun iyileştirilmesi konusu görüştüğü belirtildi.

İkilinin, 13 yıldır İsrail ablukasındaki Gazze'deki hayat şartlarının iyileştirilmesi ve elektrik santraline doğal gaz hattı çekilmesi konusunu masaya yatırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın Gazze'deki 120 bin ihtiyaç sahibi aileye 100'er dolar yardım yapmak üzere 12 milyon dolar tahsis etmesi ve ihtiyaç sahiplerine 500'er dolar evlilik yardımında bulunması konusunda tarafların anlaştığı aktarıldı.

Ayrıca, Katar'ın yoksulların evlerini yenilemek ve üniversite mezunlarının harçlarını ödeyerek diplomalarını almaları için 1'er milyon dolar ayrıca fon sağlamasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA