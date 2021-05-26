Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı
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Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı

Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Katar, İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunma kararı aldı.

Katar, İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunma kararı aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından "Filistin'deki kardeşlerimizin bağımsız bir devlet kurarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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