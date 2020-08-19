Katar: Gazze'deki gerginliğin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz
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Katar: Gazze'deki gerginliğin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin kontrol altına alınması için ülkesinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Katar: Gazze'deki gerginliğin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz
19.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:21

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin kontrol altına alınması için ülkesinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Komite Başkanı İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail'in ablukayı sıkılaştırmasıyla tırmanan krizden bölge halkının etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.

İmadi, "Gazze Şeridi'ndeki tırmanışın kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz ve tüm taraflarla temaslarımıza en yüksek düzeyde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'ın kardeş Filistin halkına desteklerini geçmişte olduğu gibi bugün de her düzeyde sürdürdüğünü vurgulayan İmadi, Filistinlilerin çektiği sıkıntıyı hafifletmek için bu desteğin devam edeceğini dile getirdi.

Muhammed el-İmadi, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için uluslarası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm ilgili uluslararası kuruluşlara yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

İsrail Gazze ablukasını sıkılaştırdı

İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı bir haftadır sıkılaştırarak hava saldırıları düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i 11 Ağustos'ta insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta da Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ablukayı sıkılaştırması sebebiyle bölgedeki tek elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

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