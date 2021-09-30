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Katar, Formula 1 takvimine girdi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Katar, Formula 1 takvimine girdi

Katar Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonu takvimine girdi.

Katar Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonu takvimine girdi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı yarışın 19-21 Kasım tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

Katar'ın dahil edilmesiyle bu sezon yarış takvimi tamamlanmış oldu. Formula 1'de sezon Türkiye'nin ardından ABD, Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dabi yarışlarıyla sona erecek.

Katar, yapılan anlaşmayla 2023 yılından itibaren 10 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak. Gelecek yıl FIFA Dünya Kupası nedeniyle grand prix yapılmayacak.

Bu yılki yarış, 2004 yılında açılan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde gerçekleştirilecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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