Katar Finans Merkezi ile TKBB arasında iş birliği geliştirme toplantısı düzenlendi
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Katar Finans Merkezi ile TKBB arasında iş birliği geliştirme toplantısı düzenlendi

29.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:56
Katar Finans Merkezi ile TKBB arasında iş birliği geliştirme toplantısı düzenlendi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik toplantı düzenlendi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, finans ofisi ile QFC arasında 2019'da imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli ayaklarından biri olan katılım finans alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla TKBB ile QFC temsilcilerinin bir araya geldiği anlatıldı.

Çevrim içi gerçekleştirildiği kaydedilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'nı temsilen Yurt Dışı Faaliyetler Dairesi Başkanı A. Emre Akel, TKBB Genel Sekreter Osman Akyüz, QFC Finansal Sektör Yönetici Direktörü Henk Jan Hoogendoorn'un katıldığı kaydedildi.

TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda, katılım finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu yapılmış ve bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinilmiştir. Ayrıca, iki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilerek bu kapsamda finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere; katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda paylaşımların artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde mevcut ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda hareket etme kararı alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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