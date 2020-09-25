Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi
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Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi

25.09.2020 05:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 05:54
Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ziyaret için başkent Doha'da bulunan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ile bir araya geldi.

İkili iş birliği ilişkileri ve ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede Al Sani, Katar'ın Filistin ulusal uzlaşısının gerçekleşmesine tam destek verdiğini söyledi.

Katarlı Bakan, ülkesinin Filistin meselesi için, uluslararası kararlar, Arap Barış Planı ve iki devletli çözüm temelinde adil bir çözümü de desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, Katar'ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD'ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamış, Doha yönetimi ise normalleşme iddialarını yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkı tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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