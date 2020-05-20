Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi
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Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi

Katar, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Fransız petrol devi Total'in faaliyet gösterdiği bölgedeki iki rezervin yüzde 45'lik hisselerini alarak, ülkedeki petrol piyasasına güçlü giriş yaptı.

Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi
20.05.2020 07:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:00

Katar, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Fransız petrol devi Total'in faaliyet gösterdiği bölgedeki iki rezervin yüzde 45'lik hisselerini alarak, ülkedeki petrol piyasasına güçlü giriş yaptı.

Fildişi Sahili Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'a ait Qatar Petroleum'un (QP) Fransız şirketi Total tarafından işletilen CI-705 ile CI-706 petrol rezervlerinin her birinin yüzde 45'lik hissesini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Katar'ın, petrol piyasasındaki fiyat düşüşüne rağmen Fildişi Sahili'ne gelmesi ülkemizin petrol zenginliğinin göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Günde 40 bin varil petrol üretiminin yapıldığı Fildişi Sahili, 2015'te üretim paylaşım sözleşmeleri (CPP) kapsamında yatırımcıları cezbetmek için petrol yasasını revize etmişti.

Ülke, kara sularında petrol üretimini önemli ölçüde arttırmak için petrol firmalarını teşvik ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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