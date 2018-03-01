Katar-Fildişi Sahili Askeri İlişkileri

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atiyye, Fildişi Sahilli mevkidaşı Hamid Bakayoko ile iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliğini görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Bakayoko'nun Atiyye ile gerçekleştirdiği görüşmede, savunma ve askeri alanlardaki ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yollarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutan ve subayların da hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Aralık 2017'de gerçekleştirdiği Batı Afrika turu kapsamında Fildişi Sahili'ni ziyaret etmişti.