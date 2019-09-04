Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosunu tanıttı
FIFA Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapacak olan Katar, dev organizasyonun resmi logosunu tanıttı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda futbol severlerin beğenisine sunulan logo 8 rakamına benzerliğiyle dikkat çekiyor.
FIFA Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapacak olan Katar, dev organizasyonun resmi logosunu tanıttı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda futbol severlerin beğenisine sunulan logo 8 rakamına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yetkililer 8 sayısının kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığını belirtti. 8 rakamını andıran beyaz renkli şalın üzerindeyse Katar'ın bayrağında bulunan kahverengi renkle yapılmış futbol topu ve lale figürlü çiçek desenleri bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle