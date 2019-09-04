Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosunu tanıttı

04.09.2019 12:08

FIFA Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapacak olan Katar, dev organizasyonun resmi logosunu tanıttı.



Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda futbol severlerin beğenisine sunulan logo 8 rakamına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yetkililer 8 sayısının kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığını belirtti. 8 rakamını andıran beyaz renkli şalın üzerindeyse Katar'ın bayrağında bulunan kahverengi renkle yapılmış futbol topu ve lale figürlü çiçek desenleri bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle