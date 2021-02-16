Katar, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı

16.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:06
Katar, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı,? Irak'ın Erbil kentine düzenlenen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını kınadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı,? Irak'ın Erbil kentine düzenlenen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta itidalli politika izlenmesi çağrısında bulunularak, bölgede güvenlik ve istikrarı koruyacak şekilde olayları tırmandırmaktan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, nedeni ve gerekçesi ne olursa olsun Katar'ın her türlü şiddet ve terörü reddeden tutumunun değişmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayda hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emel Sayın Prens Harry Aleyna Tilki Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 20:07:53. #1.14#
title