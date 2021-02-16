Katar, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı,? Irak'ın Erbil kentine düzenlenen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını kınadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı,? Irak'ın Erbil kentine düzenlenen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta itidalli politika izlenmesi çağrısında bulunularak, bölgede güvenlik ve istikrarı koruyacak şekilde olayları tırmandırmaktan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, nedeni ve gerekçesi ne olursa olsun Katar'ın her türlü şiddet ve terörü reddeden tutumunun değişmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayda hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez