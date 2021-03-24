Katar Erbil'de konsolosluk açacak
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Katar Erbil'de konsolosluk açacak

24.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:53
Katar Erbil'de konsolosluk açacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Katar'ın Erbil'de konsolosluk açacağını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Katar'ın Erbil'de konsolosluk açacağını duyurdu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı, Al Sani ve Barzani'nin Erbil'deki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayıladı.

Açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı'nın Barzani'ye Doha'yı ziyaret etmesini içeren resmi bir davet sunduğu kaydedildi.

Barzani'nin de Katar ile ilişkilerin daha da güçlenmesine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, IKBY Başkanı'nın Erbil'de açılacak Katar Konsolosluğu için tüm hazırlıkların tamamlanmış olması vesilesiyle Doha'yı kutladığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Katar'ın Irak ve IKBY ile ilişkileri, bölgenin genel durumu, bölgesel istikrar için iş birliği ve ortaklığın önemi, Katar'ın IKBY'deki yatırım fırsatlarının görüşüldüğü belirtildi.

Barzani'nin Katar'ın Erbil'de konsolosluk açmak istemesi kararını memnuniyetle karşıladığını, bu vesileyle iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanı, Erbil'de eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emiri'nden Salih'e Doha'ya davet mektubu

Al Sani, Irak temasları kapsamında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile de görüşmüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'taki Seraya Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmede, Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Irak Cumhurbaşkanı'nı Doha'ya davet ettiği mektubu Salih'e teslim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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