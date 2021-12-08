Katar Enerji ile Çinli şirket "S&T" arasında 15 yıllık LNG anlaşması imzalandı - Haberler
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Katar Enerji ile Çinli şirket "S&T" arasında 15 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Katar Enerji ile Çinli şirket
AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Katar Enerji, Çinli şirket "S&T Uluslararası Doğal Gaz Ticaret Limited" ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Katar Enerji, Çinli şirket "S&T Uluslararası Doğal Gaz Ticaret Limited" ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Katar hükümetine ait şirketten yapılan yazılı açıklamada, yıllık bir milyon ton LNG tedarikini öngören anlaşmanın, 15 yıllık olduğu ve 2022 yılının son çeyreğinde uygulamaya konulacağı belirtildi.

Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Şeride el-Kabi de anlaşmanın, Çin'deki müşteri tabanlarının genişlediğini gösterdiğini, müşterilerin enerji tedariki için Katar'a güvenebileceğini ifade etti.

Katar Enerji Kurumu, iki gün önce de 2024'ten itibaren, Çin'e 10 yıl boyunca yılda yaklaşık bir milyon ton LNG tedarik etmek üzere Guangdong Group ile benzer bir anlaşma yapmıştı.

Katar, Eylül 2009'da Çin'e LNG ihraç etmeye başlamıştı.

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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