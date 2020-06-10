Katar Emirinin babasından, Filistin İslami Cihad Hareketine taziye telefonu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası eski emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Filistin İslami Cihad Hareketinin eski Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla hareketin lideri Ziyad en-Nahale'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası eski emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Filistin İslami Cihad Hareketinin eski Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla hareketin lideri Ziyad en-Nahale'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Filistin İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Filistin halkına, harekete ve Şallah'ın ailesine taziyelerini ilettiği belirtildi. Eski Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, cuma günü Beyrut'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Şallah'ın cenazesi, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan Şuheda Mezarlığı'nda defnedilmişti. Kaynak: AA