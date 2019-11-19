Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı
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Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a (71), kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdi.

19.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 00:32
Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a (71), kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Temim'in, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a, kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

BAE'de 3 gün yas ilan edildi

BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kardeşinin ölümünden dolayı 3 gün yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: AA
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