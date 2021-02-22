Katar Emiri, Ürdün Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü
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Katar Emiri, Ürdün Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü

22.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:15
Katar Emiri, Ürdün Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi, Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi, Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Safedi görüşmesinde kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri ve onları geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ele alındı.

Safedi, Katar Emiri Şeyh Temim'e Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamlarını iletti.

Ürdün-Katar ilişkileri, Körfez krizinin ardından tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açmasının ve Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından düzelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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