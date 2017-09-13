Katar Emiri, Türkiye'ye Geliyor

Katar Emiri El Sani yarın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Katar Emiri, Türkiye'ye Geliyor

Katar Emiri El Sani yarın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Kaynak: Dunya.com