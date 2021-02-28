Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı
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Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı

28.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:42
Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler'in artan saldırılarının ardından, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler'in artan saldırılarının ardından, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirtti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Temim ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinin ardından gerçekleşen ilk görüşmede Emir Temim, geçen günlerde apandisit ameliyatı olan Prens Bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Telefon görüşmesinde Temim, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını desteklediğini ve Suudi Arabistan'ın istikrarının, Katar ve KİK ülkelerinin istikrarının ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan Bin Selman ve Temim, Körfez ülkeleri arasındaki ortak eylemin desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınamıştı.

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, 24 Şubat'ta apandisit ameliyatı olmuştu.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar, bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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