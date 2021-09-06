Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı Han ile Afganistan'ı görüştü
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Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı Han ile Afganistan'ı görüştü

Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı Han ile Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, İmran Han, Katar Emiri Temim'i telefonla aradı.

Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, görüşmede, Afganistan'daki barış sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek sivillerin ülkeden tahliyesi konusunda oynadığı rolden ötürü Katar'ı takdir ettiğini belirtti.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Katar'dan 4 Eylül'de 15 ton gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

Doha'nın, Kabil havalimanının işletilmesiyle ilgili çabaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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