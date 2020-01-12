: Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani

12.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:20

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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