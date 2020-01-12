Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani
Haberler » Güncel » Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Haber

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

12.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:17
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani

Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve Cumhurbaşkanı , İran'ın başkenti 'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler