Katar Emiri, Suudi Arabistan Kralı'nın Körfez Zirvesi'ne katılması için gönderdiği daveti teslim aldı
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Katar Emiri, Suudi Arabistan Kralı'nın Körfez Zirvesi'ne katılması için gönderdiği daveti teslim aldı

30.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:09
Katar Emiri, Suudi Arabistan Kralı'nın Körfez Zirvesi'ne katılması için gönderdiği daveti teslim aldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in başkent Riyad'da yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'ne katılması için gönderdiği davetini Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teslim etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in başkent Riyad'da yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'ne katılması için gönderdiği davetini Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teslim etti.

KİK Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Hacraf'ı Doha Sarayı'ndaki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Hacraf, kabul sırasında Kral Selman'ın davetini Al Sani'ye ileterek, zirveyle ilgili yapılan hazırlıklar konusunda da bilgi verdi.

KİK'ten 26 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın, başkent Riyad'da 5 Ocak'ta düzenlenecek zirveye katılım davetini KİK üyesi ülkelerin liderlerine ulaştırması için Genel Sekreter Hacraf'ı görevlendirdiği belirtilmişti.

Katar, zirveye hangi düzeyde katılacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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