Katar Emiri, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
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Katar Emiri, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Katar Emiri, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceği bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceği bildirildi.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in davetiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Bu ziyaret, Körfez uzlaşısının ardından Katar Emiri Al Sani'nin Suudi Arabistan'a düzenlediği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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