Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti
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Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti

Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet ettiği bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Sisi'nin, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kendisine gönderilen mektubu teslim aldığı kaydedildi.

Katar Emiri'nin mektupta Sisi'yi Doha'ya davet ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği ve bölgesel gelişmelere de değindiği aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil ve Katar Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdullah el-Halifi'nin de görüşmede hazır bulunduğu ifade etildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Mısır yönetimi, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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