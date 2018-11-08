Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye Özel Bir Ziyaret Gerçekleştirecek
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde biraraya gelerek görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.