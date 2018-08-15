Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de! Erdoğan, Sarılarak Karşıladı

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de! Erdoğan, Sarılarak Karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan krizde Türkiye'nin yanında yer alan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TÜRKİYE KATAR'A DESTEK OLMUŞTU

Daha önce Suudi Arabistan başta olmak üzere 5 Arap ülkesinin ambargosuna uğrayan Katar'a, Türkiye destek olmuştu.

İşte ikilinin buluşmasından kareler;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et