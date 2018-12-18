Katar Emiri Sani'ye Özel Tablo

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin tablosunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisi ile bilinen huzurevi sakini Ziya Eyisaraç, bu kez Türk dostu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye boncuk işlemeli yüz silueti bulunan bir tablo hediye edecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin VIP donanımlı özel uçağını hediye etmesinden dolayı memnuniyetini belirten Eyisaraç, 50x70 ebadındaki tabloyu İstanbul Konsolosluğuna PTT kanalıyla gönderecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA