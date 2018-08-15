Katar Emiri S¸eyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye Geliyor

Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani, c¸alıs¸ma ziyaretinde bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilis¸kileri tu¨m boyutlarıyla ele alacak, gu¨ndemdeki digˆer konularda kapsamlı go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunacak.