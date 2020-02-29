Katar Emiri'nden İdlib şehitleri için taziye telgrafı
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Katar Emiri'nden İdlib şehitleri için taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

29.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:34
Katar Emiri'nden İdlib şehitleri için taziye telgrafı

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Katar ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Al Sani, Erdoğan'a telgraf göndererek şehit olan Türk askerleri için başsağlığı, yaralanan askerler için acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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