Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği
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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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