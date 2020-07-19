Katar Emiri, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
19.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:39
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.
Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.
Kaynak: AA