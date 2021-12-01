Katar Emiri, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'yla Libya'daki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani, başkent Doha'ya ziyarette bulunan Menfi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bu ilişkileri güçlendirme yolları ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri'ne Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgi veren Menfi, Katar'ın Libya halkına verdiği destekten dolayı Al Sani'ye teşekkür etti.

Emir Al Sani ise Libya'daki siyasi sürece, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına, Libya'nın birliği, istikrarı ve egemenliğini koruyacak barışçıl çözümlere verdikleri desteğin altını çizdi.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında Libya'Da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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