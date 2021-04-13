Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı

Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.

Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını kutladığı ifade edildi.

Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 06:23:20. #1.14#
title