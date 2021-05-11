Katar Emiri, İsrail'in saldırılarını durdurmak için uluslararası çabalarını sürdüreceklerini belirtti
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Katar Emiri, İsrail'in saldırılarını durdurmak için uluslararası çabalarını sürdüreceklerini belirtti

Katar Emiri, İsrail'in saldırılarını durdurmak için uluslararası çabalarını sürdüreceklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Şeyh Temim, Abbas ile görüşmesinde, Katar'ın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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